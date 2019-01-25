Uğur Mumcu Maltepe'de Anıldı

UĞRADIĞI bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yıldönümünde Maltepe'de düzenlenen bir programla anıldı.

Maltepe Belediyesi, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'yu, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde (TSKM) düzenlenen bir programla andı. "Özgürlük Gelecektir, Gelecek Bizimdir" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Nebil Özgentürk'ün anlatımıyla birlikte Uğur Mumcu belgeseli gösterildi. Öte yandan, salonun girişine konulan ve Uğur Mumcu'nun kişisel eşyalarından oluşan çalışma masası katılımcıların yoğun ilgisini gördü. Belgesel sonrasında Grup Gündoğarken de seslendireceği şarkılarla katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

"HAYATINI İNSANLARA, ÜLKESİNE ADADI"

Ünlü gazeteci, yazar, yapımcı ve yönetmen Nebil Özgentürk etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, "Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeyiz. Uğur Mumcu, Gaffar Okan, İsmail Cem. Bütün beyaz atlarına binip giden güzel insanları burada anacağız. Bunlar çok değerli durumlar. Biz vefakar bir ülkeyiz. Düşünsenize 24 Ocak gelmiş, kimse Uğur Mumcu'yu anmıyor. Biliyorsunuz, Uğur Mumcu'nun bir mal varlığı yoktu. Ömrünü araştırmalar ile geçirdi. Çok büyük paralar kazanabilirdi. Hayır. Hayatını insanlara, ülkesine, Türkiye'sine adadı. Böylesine güzel bir adam. Çok kısa bir hayat geçirdi. 1942-1993. 50 yıl gibi oluyor. Çok kısa aslında. Ölümü öylesine bir hüzün ki. Paramparça edilişi. İnsanın duyuşunda gözleri yaşarıyor. Bugün biraz sosyal medyaya baktım. Yüzbinlerce paylaşım var. "Büyük insan Uğur Mumcu diye başlayan. İşte bunlar insana biraz moral veriyor. Maltepe'nin güzel bir salonunda Türkan Saylan gibi değerli birisinin ismini taşıyan bir salonda Uğur Mumcu anılıyor. Bundan daha güzel bir anlam ve önem olamaz." dedi. - İstanbul

Kaynak: DHA