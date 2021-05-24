Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yaşında, aslen nereli? Uğur Mumcu ne zaman öldü?
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Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yaşında, aslen nereli? Uğur Mumcu ne zaman öldü?

Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yaşında, aslen nereli? Uğur Mumcu ne zaman öldü?
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Türk gazeteci, araştırmacı ve yazar Uğur Mumcu özel hayatı, eserleri ve ölümü ile merak ediliyor. Peki, Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yaşında, aslen nereli? Uğur Mumcu ne zaman öldü?

Türk gazeteci, araştırmacı ve yazar Uğur Mumcu özel hayatı, eserleri ve ölümü ile merak ediliyor. Peki, Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yaşında, aslen nereli? Uğur Mumcu ne zaman öldü?

UĞUR MUMCU KİMDİR?

Annesi Nadire Mumcu, babası Tapu Kadastro memuru Hakkı Şinasi Bey idi. Uğur Mumcu, 22 Ağustos 1942 tarihinde, Kırşehir'de, dört kardeşin üçüncüsü olarak doğdu. 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giderek yaşamını yitirmiştir. Eşi Şükran Güldal Mumcu (Homan) ile olan evliliğinden bir oğlu (Özgür) ve bir kızı (Özge) olmuştur.

UĞUR MUMCU EĞİTİMİ

İlkögretimi Ankara Devrim İlkokulunda ve ortaöğretimi Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde okuyan Mumcu çok aktif bir öğrenciydi. 1961'de başladığı üniversite eğitimini avukat olmak üzere başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1965'te tamamladı. Henüz öğrenciyken 26 Ağustos 1962'de Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan "Türk Sosyalizmi" başlıklı makalesiyle Yunus Nadi Ödülü'nü aldı. 1963'te fakültede öğrenci derneği başkanı seçildi. 1969-1972 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İdare Hukuku Profesörü Tahsin Bekir Balta'nın asistanı olarak çalıştı.

UĞUR MUMCU NE ZAMAN ÖLDÜ?

22 Ağustos 1942'de Kırşehir'de dünyaya gelen gazeteci, yazar ve araştırmacı Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giderek yaşamını yitirmişti.

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Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yaşında, aslen nereli? Uğur Mumcu ne zaman öldü? - Haberler
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