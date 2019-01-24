Uğur Mumcu Kadıköy'de Anıldı

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti ile Kadıköy Belediyesi öldürülüşünün 26'ncı yılında Uğur Mumcu'yu ve basın şehitlerini anmak için bir etkinlik düzenledi.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Türkiye'de Gazeteci Olmak, Gazeteci Kalmak" etkinliğine öldürülen gazetecilerin yakınları ve davetliler kişi katıldı. Gecede Uğur Mumcu'dan Abdi İpekçi'ye, Hrant Dink'ten Ahmet Taner Kışlalı'ya, Metin Göktepe'den Turan Dursun'a kadar faili meçhul cinayete kurban giden gazeteciler anıldı.

Öldürülen gazetecilerin Uğur Mumcu şahsında anıldığı geceye Gazeteci-Yazar Altan Öymen, T 24 Gazetesi Yayın Yönetmeni Doğan Akın, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Gazeteci- Yazar Orhan Erinç, Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı Semra Kardeşoğlu ve PEN Türkiye Başkanı Zeynep Oral konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğin moderatörlüğünü ise Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Karadağ yaptı.

Gecede ünlü sanatçılar Tilbe Saran ve Levent Üzümcü Uğur Mumcu makalelerinden çeşitli örnekler okudu. Basın şehitlerinin anıldığı programda konuşmacılar, Uğur Mumcu ile ilgili anılarını paylaşarak, gazetecilik mesleği ve zorlukları hakkında deneyimlerini katılımcılara aktardı.

Konuşmaların ardından Dilek Türkan, Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke programa katılan konuklara bir müzik dinletisi sundu.

- İstanbul

Kaynak: DHA