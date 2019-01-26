Uğur Mumcu Buca'da Anıldı

24 Ocak 1993'te arabasına konan bombayla katledilen araştırmacı, gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26. yılında Buca'da anıldı. Buca Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şubesi işbirliğiyle düzenlenen anma etkinliğine Bucalılar yoğun ilgi gösterdi, Mumcu'yu saygıyla andı.

Bucalılar ölümünün 26.yılında Uğur Mumcu'yu Buca Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen panelle andı. Panelin moderatörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Emin Elmacı yaparken konuşmacı olarak CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, eski milletvekili Şenal Sarıhan, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özkan Yıldız katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan ADD Buca Şube Başkanı Yılmaz Yıldız, Uğur Mumcu cinayetinin 26 yıldır aydınlatılmamış olması karşısında boyunlarının eğik olduğunu ancak Mumcu'nun değerlerini korumak ve yaşatmak adına başlarının dimdik olduğunu söyledi.

Siyasetçi kimliğinin haricinde Uğur Mumcu'nun meslektaşı olarak değerlendirmelerde bulunduğunu ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, "Mumcu, kalemi sert olduğu kadar korkusuz bir gazeteciydi. Hep 'cesurlar bir kez, korkaklar bin kez ölür' derdi. Mesleğini bu anlayışla sürdürmüş en değerli aydınlardandır" dedi. Faili meçhul cinayetlerin alt metninin iyi okunması gerektiğini kaydeden Sertel, "Aydın cinayetlerinin neden ard arda ve özellikle 80'li 90'lı yıllarda olduğuna bakmak lazım. Bunun alt zemininde toplumu korkutmak, sindirmek ve baskı altına alma isteği vardır. Toplumda tanınmış, sevilen ve yurtsever insanların öldürülmesi topluma gözdağı verip, korku oluşturma amacı taşımaktadır. Faili meçhul cinayetlerin çözülmesi yönünde mecliste oluşturulan komisyonlar ya göz ardı edildi ya da çalışmasına izin verilmedi. Bunları iyi düşünmek ve irdelemek gerekir" dedi.

Eski milletvekili Şenal Sarıhan da faili meçhul cinayetleri aydınlatmak konusunda savcıların, emniyet güçlerinin ve hakimlerin görevlerini hakkıyla yapması gerektiğini vurgularken, "Eğer yetkililer yetkilerini hakkıyla yapmazsa Uğur Mumcu cinayeti gibi nice cinayetler yaşanır, önü alınamaz" dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özkan Yıldız ise aydınları öldürenlerin bir kişiyi değil bir fikri öldürmeyi hedeflediklerini belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA