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"Uğur LGS Tercih Ofisleri" ile öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti

Uğur Okulları, Türkiye genelinde yaklaşık 1,6 milyon öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'nın açıklanmasına sayılı günler kala tüm öğrencilere ücretsiz sağlayacağı "Uğur LGS Tercih Ofisleri" ile tercih danışmanlığı sunmaya hazırlanıyor.

13.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:15

Uğur Okulları, Türkiye genelinde yaklaşık 1,6 milyon öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'nın açıklanmasına sayılı günler kala tüm öğrencilere ücretsiz sağlayacağı "Uğur LGS Tercih Ofisleri" ile tercih danışmanlığı sunmaya hazırlanıyor.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Haziran tarihinde uygulanan, 8'inci sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Liselere Geçiş Sınavının (LGS) bu hafta açıklanacağı belirtildi.

Uğur Okulları, 52 yıllık sınav deneyimi ve birikimi ile ücretsiz LGS Tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor. Uğur LGS Tercih Ofisleri ile öğrencilere kariyer eğilimleri ve hayalleri doğrultusunda, doğru lise tercihi yapmaları konusunda danışmanlık hizmeti sunmak amaçlanıyor.

Uğur Okullarının kampüsleri, anadolu liseleri ve yeni okullarının tanıtım ofislerinde uygulanacak olan hizmet 16 Temmuz itibarıyla başlayacak. Tercih döneminde, Uğur Okulları uzman psikolojik danışmanlarının her öğrenciye özel olarak hizmet vereceği tercih ofisleri, tüm öğrencilere açık olacak.

Hizmetten yararlanacak öğrenci ve velilerin ilgili okul, kampüs ya da tanıtım ofisini arayarak randevu almaları yeterli olacak. Uğur LGS Tercih Ofisleri 16 Temmuz'a kadar hafta içi her gün 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Aynı zamanda Uğur Okullarında, öğrencilerin LGS'de elde ettikleri başarı düzeyine göre artan oranlarda avantajlı kayıt imkanı da sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin mesleğe ilk adımın lise tercihi olduğunu dile getirerek süreçte dikkat edilmesi gerekenlerin altını çizdi.

Sezgin, meslek tercihinin, insanın yaşamındaki en önemli tercihlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu nedenle öğrencinin iyi bir lisede eğitim görmesi, akabinde iyi bir üniversite eğitimine ve iyi bir meslek yaşamına sahip olabilmesi için de ilk basamaktır. Bu yüzden lise tercihini yaparken öğrencinin ve velisinin iyi bir araştırma yapması ve öğrencinin gelecekten beklentilerine ve kişilik yapısına uygun bir seçimde bulunması oldukça büyük önem taşır." ifadelerini kullandı.

Lise seçiminin öğrencinin alacağı eğitim kalitesini, sosyal gelişimini, üniversite ve meslek seçimini etkilediği için tercih yapılırken okulların pek çok farklı özelliğinin değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Sezgin, "Öğretmen kadrosunun niteliği, okulun üniversite sınavlarındaki ve diğer akademik alanlardaki başarısı o okulun eğitim-öğretim düzeyi hakkında fikir verir." değerlendirmesinde bulundu.

Sezgin, yabancı dil eğitimi gençlerin çağı yakalaması için önemli olduğunu ifade belirterek, "Fiziki yapı ise eğitim kalitesini ve öğrencinin sosyal gelişimini birebir etkiler. Bir okulun fiziksel yapısı her zaman eğitimi güçlendirici ve destekleyici olmalıdır. Ayrıca okul idarecilerinin ve rehber öğretmenlerin velilerle iletişimi eğitimin desteklenmesi için önemli olan kriterlerden biridir. Okulun psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisinin çalışmaları öğrencinin psikolojik, sosyal ve zihinsel gelişimini desteklemelidir." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA

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