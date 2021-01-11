Uğur Kulaksız, Kayserispor'a nefes oldu

Hes Kablo Kayserispor, Gençlik Geliştirme Sorumlusu Uğur Kulaksız ile çıktığı 2 lig maçından da galip ayrılarak çıkışa geçti.

Teknik direktör Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı takım, geçici olarak Gençlik Geliştirme Sorumlusu Uğur Kulaksız'a emanet edildi.

Kulaksız ile ligde 2 maça çıkan Kayseri ekibi, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u, sahasında da Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

İki haftada hanesine yazdırdığı 6 puanla adeta nefes alan Kayserispor, ligde alt sıralardan kurtulma yolunda yeniden ümitlendi.

Uzun yıllar profesyonel futbol oynayan ve sezon başında Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı tarafından Gençlik Geliştirme Sorumlusu olarak göreve getirilen Kulaksız, AA muhabirine, kariyerinin her döneminde Kayserispor'un kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Kulaksız, daha önce de Kayserispor'da uzun yıllar görev yaptığını anımsatarak, "Azerbaycan'da Karabağ takımında bir süre görev aldım. Daha sonra tekrar Kayseri'ye geldim. Genç sporcularımızı hem ahlaki hem de sportif anlamda ülkemiz sporuna kazandırmaya çalışıyorum. Berna başkanın gelişiyle bize bir görev verildi. Bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum." dedi.

Futbol takımının başına geçtiği süreci anlatan Kulaksız, "Gençlerbirliği maçından önce sabah saat 05.30'da ekibimle pandemi sonrası planlamalarla ilgili çalıştığımız esnada Berna başkan beni aradı. Bana A takımı çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu. Ben de görev verilmesi halinde elimden geleni yapacağımı ve ekibimizin bu kapasiteye sahip olduğunu söyledim. Bu şekilde takımın başında 2 maça çıktık." diye konuştu.

"Kayserispor ruhu tekrar ortaya çıktı"

Uğur Kulaksız, alınan puanlarla Kayserispor camiasının yeniden umutlandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz takıma sadece mental anlamda bir şeyler kattık. Çünkü 3 gün arayla maça çıkan takıma taktiksel anlamda bir şeyler yüklemek zor. Sadece mental anlamda takımı iyi bir yere nasıl getirebiliriz onun çalışmasını yaptık. Maçlardan önce sabahlara kadar analiz yaptık. Futbolcularımızla sürekli görüştük. Onların düşünceleri bizim için çok önemliydi. Bu iki galibiyette bunların etkisi çok büyük. Bu süreç, kulüpteki bütünlük adına çok güzel bir hikayeydi. Bu galibiyetlerle büyük umutlar içerisine girdik çünkü Kayserispor ruhu tekrar ortaya çıktı. Herkesin bazı şeyleri bırakıp tüm alanlarda tek çatı altında kulübümüze tam destek vermesi gerekiyor. Altyapı ekibi olarak bundan sonra da takımımıza elimizden geldiği kadar destek vermeye devam edeceğiz. Çünkü bir tane Kayserispor var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin