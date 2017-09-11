Uğur Koleji'nde Öğrenciler Akademik Eğitimle Ders Başı Yaptı

Uğur Koleji Kurucusu Kemal Koçak'ın yaptığı tören konuşmasının ardından öğrenciler yeni eğitim öğretim yılında çalan ilk zille ders başı yaptı.

Yaz tatilinin sona ermesi ile ilk ders zili çaldı ve öğrenciler yeni eğitim – öğretim maratonuna başladı. Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından Uğur Koleji'nde de düzenlenen törenin ardından okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2017-2018 eğitim – öğretim yılına başladı. Öğrencilerin ilk gün oldukça heyecanlı ve keyifli oldukları göze çarptı.

Uğur Koleji Kurucusu Kemal Koçak törende öğrencilere başarılı bir yıl diledi. Koçak, "Bugün yeni eğitim ve öğretim dönemine yeni heyecanlarla başlıyoruz. Okulumuza ilk defa kayıt olarak yeni gelen öğrencilerimiz oldu, onların heyecanını paylaşıyoruz. Öğrencilerimizi derslerinde ve ulusal sınavlarda başarılı olabilmeleri için yıl boyunca üniversitelerde olduğu gibi akademik danışmanlık sistemi ile destekleyeceğiz. Kodlama, web tasarımı, 3 boyutlu tasarım, elektronik ve robotik tasarım becerilerini geliştireceğiz. İngilizce, İspanyolca ve Almanca dersleri ile dil gelişimlerini sağlayacağız. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak çevreye ve insana duyarlı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler olarak yetişecekler." dedi.

Öğrenciler 19 Ocak 2018 Cuma günü yarıyıl tatiline girecek. İkinci dönem ise 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 8 Haziran Cuma günü sona erecek.