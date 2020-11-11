Uğur Keleş kimdir? Uğur Keleş hangi dizide ve tiyatro oyunlarında rol aldı?
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Uğur Keleş kimdir? Uğur Keleş hangi dizide ve tiyatro oyunlarında rol aldı?

11.11.2020 00:12 | Son Güncelleme: 11.11.2020 00:16
Uğur Keleş kimdir? Uğur Keleş hangi dizide ve tiyatro oyunlarında rol aldı?

Rembetiko Oyunu, En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazanan başarılı oyuncu Uğur Keleş kimdir? Uğur Keleş hangi dizide ve tiyatro oyunlarında rol aldı?

Ankara Üniversitesi D.T.C.F Oyunculuk Bölümü mezunu oyuncu Uğur Keleş kimdir? Uğur Keleş hangi dizide ve tiyatro oyunlarında rol aldı?

UĞUR KELEŞ KİMDİR?

1966 yılında Çanakkle'de doğan Uğur Keleş 1998 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosunda göreve başladı. Halen Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak görevini sürdüren Keleş aynı zamanda çok sayıda oyun yönetti. Keleş bu yıl itibariyle Trabzon DT Müdürü olarak yola devam edecek.

UĞUR KELEŞ DİZİ VE TİYATROLARI

Tiyatroları

2018 - İstanbul Devlet Tiyatrosu, 1997-2017 - Trabzon Devlet Tiyatrosu, 2017 - Küçülecek Yer Kalmadı (Trabzon D.T.), 2017 - Leblebici Horhor (Trabzon D.T.), 2016 - Gürültülü Patırtılı Hikayeler (Yönetmen - Trabzon D.T.), 2016 - Midasın Kulakları (Trabzon D.T.), 2016 - Bayram Yeri (Yönetmen - Trabzon D.T.), 2016 - Salaklar Sofrası (Trabzon D.T.)2013 - Pembe Kadın (Yönetmen - Trabzon D.T.)Ziyaretçi (Yönetmen - Trabzon D.T.)

Dizileri

2018 - Arka Sokaklar (Derman)

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