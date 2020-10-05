Uğur Kara, Spor Kariyerini ve Hayatını Anlattı
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Uğur Kara, Spor Kariyerini ve Hayatını Anlattı

05.10.2020 09:50 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:54
Uğur Kara, Spor Kariyerini ve Hayatını Anlattı

Türkiye'nin ilk ve en büyük vip hizmet veren spor zincirinin kurucusu Uğur Kara spor merkezlerinin sahibi ve birçok sporcu ürünü satan Uğur Kara, spor kariyerini ve başarılı zayıflatma tekniklerini anlattı.

Uğur Kara, "Ben 1988, İstanbul doğumluyum. Küçük yaşlardan itibaren sporla uğraşmaya başladım, bir çok başarılı okul hayatı geçirdiğimi diyebilirim size, ortaokulda ve lisede amatör olarak basketbol ve futbol oynarken bile, gelecekte antrenörlük ve başarılı bir iş adamı olmayı hayal ettiğimi söyleyebilirim. Daha sonrasında, Kocaeli Üniversitesi, Antrenörlük bölümü mezunuyum hatta bölümümü onur belgesi ile tamamladım. Okul hayatındayken de spor geçmişim çok iyiydi. 2009 yılında ise yapılan bir yarışma sonucunda, Kocaeli'nde yılın sporcusu seçilerek ödül aldım.

Mezun olduktan sonra online eğitim ile danışmanlık yapmaya karar verdim. Ve Türkiye'de private hizmet veren tek spor zincirini kurdum diyebilirim size. Spor sakatlıkları, sağlıklı kilo alıp verme, fitness eğitmenliği, vücut geliştirme, ürün satışları gibi çeşitli alanlarda hizmet vermeye başladım. Bir çok ünlü kişiyle yapmış olduğum başarılı çalışmaların kısa sürede duyulması üzerine, danışanlarımın sayısı da bir anda çoğaldı. Türkiye'nin her ilinden danışanım var diyebilirim size. Büyükşehirlerden ziyade, taşra dediğimiz illerde daha fazla rağbet var diyebilirim aslında. Sadece egzersiz olarak değil, beslenme programlarına da uyan inanılmaz derecede kişiler bulunmakta.

Ayrıca Uğur Kara, evde doğru egzersizleri yaparak 4 haftada kilo kontrolünün mümkün olduğunu ifade ediyor. Bu süre 8 haftaya çıktığında ise; danışanları istedikleri fit görünüme kavuşabiliyor. 12 haftada ise kişiye özel uygulanan beslenme programı ile sıkılaşma sağlanabiliyor. Düzenli olarak antrenmanların yapılması, başarılı bir sonuca erişmek için önem teşkil ediyor, diye sözlerine devam etti.

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