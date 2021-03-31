Uğur Işılak'tan dolar açıklaması

Uğur Işılak, son günlerde artan dolar'ın sosyal medya gündeminden düşmemesine gönderme yaptı. İşte detaylar

1/1 Uğur Işılak'tan dolar açıklaması

Son günlerde yükselişe geçen dolar'ın sosyal medyadan gündemden düşmemesine Uğur Işılak'tan gönderme geldi. Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde Ak Parti'den meclise giren sanatçı, "Dolar'ın ancak eder artar. Değeri değil, değerli olan şereftir" diye yazdı. Bu yazıyı Işılak'ın kardeşi Murat Işılak da sayfasına taşıdı. Işılak'ın dolar yazısı sosyal medyanın gündemi oldu.& ;

Kaynak: Snob Magazin