Uğur Erdener: "Katılan herkes için eşşiz bir deneyim"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uğur Erdener: "Katılan herkes için eşşiz bir deneyim"

Uğur Erdener: 'Katılan herkes için eşşiz bir deneyim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın katılan herkes için eşsiz bir deneyim olduğunu aktardı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın katılan herkes için eşsiz bir deneyim olduğunu aktardı.

TMOK Başkanı Uğur Erdener, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdener, "Bu yıl 33. kez düzenlediğimiz Kıtalararası Boğaziçi Yüzme Yarışı'mıza 2 bin 500'e yakın sporcu katıldı. Gerek İstanbul ve ülkemizin tanıtımı gerekse Türk sporu açısından sürdürülen bir gelenek. Katılan herkes için eşsiz bir deneyim. TMOK olarak bu büyük organizasyonu bir kez daha güzel kentimizde gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Ümit ediyorum katılanların tümü İstanbul'dan çok güzel anılarla ayrılacaklar. Yabancı konuklarımız bu eşsiz deneyimi yaşamanın büyük mutluluğu içinde. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Polat Uzer Turnalı: "Çok büyük bir organizasyondu"

Erkekler genel klasman birincisi olan Bursa Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcusu Polat Uzer Turnalı ise yarışın kendisi açısından güzel geçtiğini dile getirerek, "Çok güzel bir yarıştı. Çok büyük bir organizasyondu. Daha önce böyle bir organizasyona katılmamıştım. Bugün çok büyük bir keyif aldım. Birkaç kez ters akıntıya yakalandım. Ancak genelde ortadan yüzdüm ve akıntı arkadan geldi. Su çok soğuk değildi" açıklamasını yaptı.

"Paris 2024'e gitmeyi çok istiyorum"

Hedefinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak olduğunu söyleyen milli yüzücü, "Açık suda ve havuzda milli sporcuyum. Paris 2024'e gitmeyi çok istiyorum ve bunun için çok çalışıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Nida Eliz Üstündağ: "Denizde olmak acayip keyif vericiydi"

Kadınlar genel klasmanda birinci olan Galatasaray Kulübü sporcusu Nida Eliz Üstündağ, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na ilk kez katıldığının altını çizerek, "Çok farklı bir deneyimdi. Normalde havuzda yüzüyorum. Rio 2016'da 200 metre kelebekte ülkemizi temsil ettim. Bu yarışa ilk kez katılıyorum. Denizde olmak çok keyif vericiydi. Akıntıyı takip etmeye çalıştım. Çoğunlukla tek başıma yüzdüm. Birini takip edemedim. Etrafımda birini gördüğümde kaybolmadığımı ve doğru yolda olduğumu anladım. Yüzmeme destek olan Kayseri TOHM, Galatasaray Kulübü, Türkiye Yüzme Federasyonu ile bu organizasyonu düzenleyen TMOK'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İstanbul Boğazı'nı geçmek ve şampiyon olarak tamamlamak çok güzeldi"

İyi bir derece yaptığını düşündüğünü söyleyen Nida Eliz Üstündağ, "İstanbul Boğazı'nda yüzmek harikaydı ama gözlüğüm buğulandığı için etrafın keyfini çıkaramadım. Bu manzarayı daha keyifli bir şekilde görmek isterdim. Çanakkaleliyim ve Çanakkale Boğazı'nı biliyorum. İstanbul Boğazı'nı geçmek ve bunu şampiyon olarak tamamlamak çok güzeldi" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Serdar Ortaç Davut Güloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Rıza Çalımbay Enner Valencia Dimitris Pelkas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Uğur Erdener: "Katılan herkes için eşşiz bir deneyim" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 01:32:53. #1.15#

title