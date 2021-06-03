Uğur Demirok ile 2 yıl daha
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uğur Demirok ile 2 yıl daha

Uğur Demirok ile 2 yıl daha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor tecrübeli savunma oyuncusu Uğur Demirok ile yola devam edecek.

Hes Kablo Kayserispor tecrübeli savunma oyuncusu Uğur Demirok ile yola devam edecek.

2021-2022 sezonunda yoluna Süper Ligde devam edecek olan Hes Kablo Kayserispor sözleşmesi biten Uğur Demirok'un sözleşmesinde opsiyon hakkını kullanıldı. 2 sezon daha Sarı-Kırmızılı formayı giyecek olan tecrübeli savunma oyuncusu Uğur Demirok, tatilde boş durmuyor. Geçen sezon devre arasında Konyaspor'dan kadroya dahil edilen ve 16 maça çıkan Demirok 1 gol kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Fatma Şahin Meral Akşener Nikos Dendias
Magazin Hadise Beren Saat Demet Akalın Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Gervinho Şenol Güneş Ergin Ataman Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uğur Demirok ile 2 yıl daha - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 16:46:42. #1.15#

title