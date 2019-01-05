AK Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı Uğur Demirezen Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti, İzmir Bayındır Belediye Başkan adayını belirledi. İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı olan Uğur Demirezen kimdir?

UĞUR DEMİREZEN KİMDİR?

Demirezen, 3 Aralık 1974 tarihinde Bayındır'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimlerini memleketi Bayındır'da tamamladı.

BAYINDIR İLÇE BAŞKANLIĞINI YAPTI

Ticaret ile ilgilenen belediye başkan adayı Uğur Demirezen, 2011-2013 yılları arasında Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı ve aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda da görev aldı. 2011 yılında CHP yürütme kurulunda görev alan Demirezen, 2013 yılında İlçe Başkanlığına atandı. Evli ve iki çocuk sahibi Uğur Demirezen, 30 Kasım 2018 tarihinde İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İzmir İli, Bayındır İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.