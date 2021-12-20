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Uğur'dan fuar ziyareti

Uğur'dan fuar ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

DÜZCE (İHA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen TÜBİTAK 4006 bilim fuarı, Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama okulu tarafından açıldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen TÜBİTAK 4006 bilim fuarı, Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama okulu tarafından açıldı. Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi de fuarı ziyaret ederek emek veren öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Düzce'de özel birey öğrencilerin bir araya gelip uygulamalı eğitim aldıkları Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteklediği TUBİTAŞ 4006 bilim fuarını açtı. Açılan bilim fuarında özel birey öğrencilerinin hazırladığı çalışmalar sergilenirken, Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi fuarı ziyaret etti. Öğrencilerin fuarda sergilediği tüm çalışmaları tek tek ziyaret eden okul yönetimi emek veren öğrenci ve öğretmenlere teşekkürlerini iletti. - DÜZCE

Uğur'dan fuar ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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