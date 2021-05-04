Uğur Dalan kimdir? Uzm. Psk. Uğur Dalan kaç yaşında, nereli? Uğur Dalan biyografisi!

Star Tv'nin sevilen ve ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu Uğur Dalan oldu. Peki, Pek çok tv programına uzman yorumcu olarak katılmış olan Uğur Dalan kimdir? Uğur Dalan, Psikodestek Psikolojik Danışmanlık Merkezinde Cinsel Terapist olarak görev yapmakta ve özellikle "vajinismus" terapisi üzerine çalışmalarına devam etmektedir. Peki Uğur Dalan kaç yaşında, nereli? Uğur Dalan mesleği nedir? Uğur Dalan hayatı ve biyografisi nedir?

Star Tv'nin sevilen ve ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu Uğur Dalan oldu. Peki, Pek çok tv programına uzman yorumcu olarak katılmış olan Uğur Dalan kimdir? Uğur Dalan, Psikodestek Psikolojik Danışmanlık Merkezinde Cinsel Terapist olarak görev yapmakta ve özellikle "vajinismus" terapisi üzerine çalışmalarına devam etmektedir. Peki Uğur Dalan kaç yaşında, nereli? Uğur Dalan mesleği nedir? Uğur Dalan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

UĞUR DALAN KİMDİR?

1982 yılında İstanbul'da doğan Uğur DALAN, ilk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 2000 yılında Haliç Üniversitesi'nde YÖK burslu olarak psikoloji eğitimine başladı. 2004 yılında aynı üniversitede uygulamalı psikoloji yüksek lisans programı ile "Evlilik ve Aile Terapisi" sertifika programına başladı. Staj ve Uzmanlık eğitimi dönemlerinde Balıklı Rum Vakfı Hastanesinde Anatolia kliniklerinde ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 7. Psikiyatri kliniğinde görev yapmıştır. 2006 – 2007 yılları arasında 1 yıl süre ile Denizli Asker Hastanesinde Asteğmen Psikolog olarak hizmet vermiştir. Fatih, Düzce ve Bolu Belediyeleri ile ortaklaşa çalışmalar içerisinde gerçekleştirilen "Umut Evi" sosyal sorumluluk projesinde psikoloji koordinatörü olarak yer almıştır. 2005 yılından bu yana kendi kurduğu Psikodestek Psikoterapi Merkezinde psikolog ve evlilik aile terapisti olarak görev yapmakta, Nişantaşı Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak dersler vermekte, FOX Tv'de yayınlanan "Kaybolan Çiçekler" programında uzman olarak yer almaktadır. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalında ikinci uzmanlık eğitimine başlamış ve "Sosyal Medya Bağımlılığının Evlilik Doyumu ve Evlilik Uyumu Üzerindeki Etkisi" üzerine uzmanlık tezini hazırlamıştır. Bilişsel davranışçı psikoterapi ekolü ile çalışan Uğur Dalan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini Beck Enstitüsünden Judith Beck'ten almıştır (License no: 15444521).

Kategorisinde çok satanlar listesine giren "Mutlu Evliliğin Sırrı" isimli bir kitabı ve panik bozuklukta sosyodemografik etkenler; Boşanmış aile çocuklarının psikolojik değerlendirmesi; Evlilik uyumu ile kaygı bozuklukları arasındaki ilişki üzerine makaleleri bulunmakta, Habertürk, Hürriyet, Marie Claire gibi pek çok yazılı basın organında yazılar yazmaktadır. Ayrıca uzun süre "çok satanlar" listesinde yer almış "Kara Duvak" isimli kitapta psikoloji yorumları yazmıştır.

Pek çok tv programına uzman yorumcu olarak katılmış olan Uğur DALAN ayrıca 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da Evlen Benimle" programında uzman yorumcu olarak yer almıştır.

Türk Psikologlar Derneği, Beck Enstitüsü ve IFTA (International Family Therapy Association) üyesi, Pembe İzler Derneğinin kurucu üyesidir.