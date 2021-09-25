Uğur Çiftçi maç sonu 3'lü çektirdi! - Haberler Spor
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Uğur Çiftçi maç sonu 3'lü çektirdi!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Uğur Çiftçi maç sonu 3'lü çektirdi!

DG Sivasspor'un Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendiği maç sonrasında futbolcu Uğur Çiftçi taraftara 3'lü çektirdi.

DG Sivasspor'un Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendiği maç sonrasında futbolcu Uğur Çiftçi taraftara 3'lü çektirdi.

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde taraftarı önünde Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup eden Sivasspor'da futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı. Hakem Alper Ulusoy'un son düdüğü çalmasıyla birlikte Yiğidolar büyük coşku yaşadı. İlk 11'de sahaya çıkan ve başarılı futbolcu Uğur Çiftçi, maçın ardından da tribünlere çağrıldı.

Kırmızı-beyazlı taraftarların tezahüratları eşliğinde takım arkadaşlarıyla birlikte tribünlere gelen Çiftçi, kırmızı-beyazlılara maç sonu 3'lüsünü çektiren isim oldu. - SİVAS

Uğur Çiftçi maç sonu 3'lü çektirdi!

Uğur Çiftçi maç sonu 3'lü çektirdi!

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti

Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti
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