Uğur Bursluluk Sınavı, 23-26 Mart'ta gerçekleştirilecek

Uğur Okulları'nın her yıl düzenlediği Uğur Bursluluk Sınavı (UBS), Türkiye genelinde 23-26 Mart'ta yapılacak.

Uğur Okulları açıklamasına göre, okullarda, salgın kuralları çerçevesinde yüz yüze düzenlenecek UBS, Türkiye genelinde tüm öğrencilerin yüzdelik dilimlerini görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak.

Sınava katılan öğrenciler, başarı oranlarına göre yüzde 100'e varan eğitim bursu kazanma imkanı yakalayacak. Türkiye genelindeki Uğur Okulları'nda 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek Uğur Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre öğrenciler, sınava girdikleri okulların burs kontenjanı kapsamında burslu okuma şansı elde edecek.

23-24 Mart'ta 4, 5, 6, 7'nci sınıf öğrencileri için düzenlenecek sınav, toplam 60 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 100 dakika olacak. 25-26 Mart'ta 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınav düzenlenecek. 8'inci sınıf öğrencilerine 75 soru için 120 dakika süre verilecek. 9 ve 10'uncu sınıf kademeleri için sınav, 80 sorudan oluşacak ve süresi 120 dakika olacak. 11'inci sınıf öğrencilerine ise toplam 90 soru yöneltilerek 120 dakika süre tanınacak.

"Hedefimiz, Türkiye'nin dört bir yanında kaliteli eğitimi öğrencilerle buluşturmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, "eğitim değerlidir" felsefesinden yola çıkarak kurgulanan eğitim anlayışıyla öğrencileri geleceğe hazırladıklarını belirterek, "Hedefimiz, Türkiye'nin dört bir yanında kaliteli eğitimi öğrencilerle buluşturmak. Uğur Bursluluk Sınavı'na katılan öğrenciler, sınavdan aldıkları puana göre eksiklerini görme şansı bulacak ve kendi akademik düzeyini değerlendirebilecek. Bunun yanı sıra öğrenciler, gelecek eğitim-öğretim dönemi için burs kazanma şansı kazanacak." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, sosyal mesafe ve salgın kurallarına uygun olarak düzenlenecek UBS'ye başvuran tüm öğrenciler, HES kodu ile yüz yüze sınava kabul edilecek. Öğrencilerin HES kodları web başvurusunda alınacak ve sınav günü de kontrol edilerek öğrenciler okula alınacak.

Sınıflara giriş ve çıkışlar, yoğunluk yaşanmaması için sırayla ve mesafeli olarak yapılacak. Sınav esnasında malzeme alışverişi kesinlikle yapılmayacak. Temiz hava sirkülasyonu sağlanması amacıyla sınıf kapıları açık şekilde sınav gerçekleştirilecek. Sınıflar, her sınav bitiminde havalandırılacak ve dokunulan tüm yüzeylerin dezenfekte edilmesi sağlanacak.

UBS'ye başvurular Uğur Okulları'ndan, ubs.ugurokullari.k12.tr web sitesinden üzerinden ve 444 4 845 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı