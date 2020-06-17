Uğur böceklerini görmek için dağa çıkıyorlar
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Uğur böceklerini görmek için dağa çıkıyorlar

Kahramanmaraş'ın 2 bin 259 metre yüksekliğindeki Çimen Dağı'nın Uludaz Tepesi'ne mevsimlik göçle gelen uğur böcekleri, renk ve yoğunluklarıyla dikkat çekiyor.

Uğur böceklerini görmek için dağa çıkıyorlar
17.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:03

Kahramanmaraş'ın 2 bin 259 metre yüksekliğindeki Çimen Dağı'nın Uludaz Tepesi'ne mevsimlik göçle gelen uğur böcekleri, renk ve yoğunluklarıyla dikkat çekiyor.

Kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Uludaz Tepesi'nde haziran ayında çoğalan uğur böcekleri, doğaseverler ve fotoğrafçıları bölgeye çekiyor.

Zirvede bulunan uğur böceği türü, halk arasında "gelin böceği" veya "uç uç böceği" olarak da anılıyor.

Yazın yaprakların arasında uçuşan ve tarım zararlısı olarak bilinen yaprak bitleri, beyaz sinek ve tripslerle beslenen uğur böceklerine tepede, taş altında, gevşek bir ağaç kabuğunun altında ya da kuytu yerlerde rastlanabiliyor.

Turizm potansiyeline katkı sunmaları için 2014 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlilerince korumaya alınan uğur böceklerinin zarar görmemesi için toplu ziyaretlere ya da şenlik gibi etkinliklere izin verilmiyor.

"Fotoğraflamaya geldim"

Uğur böceklerini görmeye gelen Aslan Yüzgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede müthiş bir doğa olayı gerçekleştiğini söyledi.

Profesyonel fotoğrafçıların gelerek burada fotoğraf çektiğini ifade eden Yüzgeç, "Bireysel olarak geliniyor ancak toplu olarak gelinmesine izin verilmiyor. Ben de bu müthiş doğa olayını izlemeye ve fotoğraflamaya geldim." dedi.

Şuayip Solakoğlu ise koloni halinde tepede yaşayan uğur böceklerinin çok etkileyici olduğunu söyledi.

Uğur böceklerini her yıl görmeye geldiğini ifade eden Solakoğlu, "Fotoğrafçılar gelip uğur böceklerini çekerek dünyaya tanıtıyor. Kent için de bir tanıtım oluyor. Ben de bu güzelliği görmeye geldim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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