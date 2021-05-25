Uğur böceklerinden görsel şölen
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Uğur böceklerinden görsel şölen

Uğur böceklerinden görsel şölen
İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Güncel

Uğur böceklerinden görsel şölen Çimen Dağı zirvesinde Uludaz Tepesini adete kırmızıya boyayan uğur böcekleri görenleri hayran bırakıyor Kahramanmaraş'ta 2 bin 260 metre yüksekliğindeki Çimen Dağı'nın Uludaz Tepesi'ne koloniler halindeki uğur böcekleri görsel bir şölen sunuyor.

Uğur böceklerinden görsel şölen

Çimen Dağı zirvesinde Uludaz Tepesini adete kırmızıya boyayan uğur böcekleri görenleri hayran bırakıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 2 bin 260 metre yüksekliğindeki Çimen Dağı'nın Uludaz Tepesi'ne koloniler halindeki uğur böcekleri görsel bir şölen sunuyor.

Onikişubat ilçesi Büyüksır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Çimen Dağı'nın Uludaz Tepesi'nde yer alan böcekleri buğday, pamuk, mısır gibi bitkilere zarar veren yaprak biti denilen küçük canlıları yiyerek ekolojik dengeye katkı sunuyor. Uğur böceklerinin olduğu bölge koruma altına alındı.

Rüzgar almayan kuytu kayalıkların arasında yaşamayı tercih eden böceklere zarar vermeden ziyaret eden doğa severler, bölgenin turizm açısından önemli olduğunu söyledi.

Bölgeye çıkan dağcılık kulübü başkanı Büşra Tecirli, bölgenin turizme kazandırılmasını istedi.

Tevfik Sever ise 1 metrekarelik taşın üzerinde binlerce uğur böceğinin yer aldığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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