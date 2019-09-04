Yıllardır evladını göremeyen acılı baba Uğur Balin, devlet yetkililerinden yardım istiyor

04.09.2019 13:51

Uğur ve Hatice Balin çifti, 2008 yılında evlendi. Bu evlilikten bir çocukları olan karı koca 2013 yılında boşandı. Ancak Uğur Balin'in kötü hikayesi bu boşanma sonrası başladı. Eski eşi 2016 yılından bu yana Uğur Balin'e oğlunu hiçbir şekilde göstermiyor. Oğlunun hayatından endişe eden baba devlet yetkililerinden yardım istiyor.

Diyarbakır'da yaşayan Doktor Uğur Balin yıllardır oğlunu görememenin acısını yaşıyor.

Küçük çocuğun babasına söylediği "Seni rüyalarımda görüyorum, hatta bazen konuşuyorum, babamı sevdiğimi söylüyorum. Seninle Diyarbakır'a gelirsem bana kızacaklar" sözleri yürekleri dağladı.

Haberler.com: Oğlunuzla en son ne zaman görüştünüz?

Uğur Balin: 2017 yılında oğlum beni anneannesinin telefonundan arayarak "Baba şu an seni anneannemin telefonundan arıyorum. Biz Konya'ya taşınıyoruz. İletişimimiz kopacak. Ama ben bir şekilde sana kaçıp geleceğim. Gittiğimizde seni bilgilendireceğim" dedi. Ancak o günden sonra bir daha hiçbir şekilde görüşemedik.

"DAVA AÇIN"

Haberler.com: Hangi hukuki yollara başvurdunuz?

Uğur Balin: Çocuk haczine rağmen çocuğumu göremediğimi defalarca yetkililerle paylaştım. Ancak yetkililerden aldığım tek cevap 'dava açın' oldu.

"KAPISI KİLİTLENDİ, YEDEK ANAHTAR YOK"

Haberler.com: Eski eşiniz ne tür engellemelerde bulunuyordu?

Uğur Balin: Çocuğumu görmeye gideceğim gün hiçbir şekilde adreste bulundurmuyordu. Başka bir yerlere gönderiyordu çocuğumu. 1 Ağustos'ta çocuğumu görme hakkım olmasına rağmen yine görüştürmedi. Son olarak Tokat'a yerleştiler. Polis ve icra memurları eşliğinde evine gittim. Ancak çocuğumun, çantasını hazırlamak için odasına gittiğinde kapısının kilitlendiğini ve yedek anahtar olmadığı için kapıyı açamayacağını söyledi. Ben de her türlü masrafı karşılayacağımı, çilingir çağırmamız gerektiğini söyledim. Ama hiçbir şekilde kabul etmedi. Sonuç olarak ben babasıysam, o da annesi. Bu durumun onu da endişelendirmesi gerekiyor.

İşte Uğur Balin'in eski eşiyle olan bir mesajlaşması:

Haberler.com: Biraz daha sürece değinelim istiyoruz. Çocuğunuzla ilişkiniz nasıldı? Bu süre zarfında neler yaşadınız?

Uğur Balin: Çocuğumla ilişkim görüştüğümüz süre zarfında çok iyiydi. Birlikte vakit geçirmekten keyif alıyorduk. Ancak annesi beni çocuğumu karşı dolduruyor. Çocuğumla yapmış olduğum bir görüşmede "P.. baba, o.baba. Kürdistanı kuracaksınız. Siz teröristsiniz, senin kardeşlerin de terörist. Senin evine terörist geliyordu. Ben bu yüzden seni istemiyorum. Sen benim babam değilsin. Benim babam Hüseyin Şık. Annem bana öyle söyledi, beni reddedebilirsin. Bir daha yanıma gelmeyebilirsin." dedi.

"ANNEM BÜTÜN DOĞRULARI ANLATTI"

Haberler.com: Bu sözler karşısında ne yaptınız?

Uğur Balin: Ben bu sözlerden sonra çocuğuma "Daha önce mutluyduk. Yaz tatillerinde yanıma geliyordun" dedim. Benim sözlerime cevap olarak "O zaman çocuktum. Beni kandırdın. Şimdi aklım başıma geldi. Annem bütün doğruları anlattı" dedi.

Yaklaşık 4 saat kadar öğretmen ve sağlıkçı arkadaşlarımla birlikte vakit geçirdik. Bu süre zarfında annesinin baskısından çıkan çocuğum " Baba ben senin terörist olduğuna inanmıyorum. Terörist olsan beni kaçırırdın. Annemle ben Amasya'ya gitmek için tatil planı yapmıştık. O yüzden sana gelmeye korkuyorum. Bizi 12 ay görüştürmedikleri için ben senin hiç gelmediğini düşündüm. Ama senin defalarca geldiğine inanmakta zorlanıyorum. Bu 12 ay içerisinde benim fikirlerim çok değişti. Bunları bana üvey babam ve annem öğretti. Ama şimdi senin terörist olmadığını, kötü bir baba olmadığını anladım." dedi.

"SENİ RÜYALARIMDA GÖRÜYORUM, SEVDİĞİMİ SÖYLÜYORUM"

Oğlum bana "Seni rüyalarımda görüyorum, hatta bazen konuşuyorum, babamı sevdiğimi söylüyorum" dedi. Oğlum "Seninle Diyarbakır'a gelirsem bana kızacaklar" deyince çocuğumun daha fazla kaygı ve stres yaşamaması için akşam saatlerinde annesine teslim ettim.

Haberler.com: Tutanaklarda üvey babayla ilgili dikkat çeken birtakım ifadeler var. Şahsın birçok kişiyi dolandırdığına dair...

Uğur Balin: Sadece dolandırıcılık değil. Şahsın eski eşini defalarca dövdüğünü, uyuşturucu madde kullandığını, sabıkalı olduğunu, dair bilgiler edindim. Şahsın eski eşini buldum. Eski eşinden engelli bir çocuğu var. Eski eşi, bu şahıs hakkında, lohusa iken aşırı kanaması olduğu halde kendisini yatak odasının kapısını kitleyerek yalnız bıraktığını anlattı.

"15-20 GÜNDE BİR HASTANEYE GÖTÜRMÜŞLER"

Haberler.com: Çocuğunuzun sağlık durumuna ilişkin elinizde bir takım raporlar var. Çocuğunuz ne gibi sağlık problemleriyle karşı karşıya?

Uğur Balin: Çocuğum annesinin sevgilisiyle yaşadığı gayri meşru cinsel ilişkisine tanık oluyor. Bunun üzerine çocuğuma yeşil reçeteli ilaçlar veriliyor. Burada amaç benimle ilişkisini koparmak hem de tanık olduğu cinsel ilişkinin bir hayal olduğuna inandırmak. Çocuğumla görüştürülmeme sebebimin bu olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak çocuğumla bir araya geldiğimde bana bunları anlatacaktı. Çocuğumun toplamda 6 sağlık raporu var. Bu süre zarfında defalarca ameliyat olmuş. Neredeyse 15-20 günde bir hastaneye götürmüşler. Aynı zamanda sinir hastalıkları da var.

"ÇOCUĞUM DAHA FAZLA YIPRANDI"

Haberler.com: Bu süre zarfında uğramış olduğunuz maddi zarardan bahseder misiniz?

Uğur Balin: Bakın haciz yoluyla çocuğumu görebilmemin bedeli 500- 600 lira arasında değişiyor. Aynı zamanda avukat ve yol bedeli de var. Ama bunlar inanın umurumda değil. Sonuç olarak benim çocuğum daha fazla yıprandı. Geçtiğimiz günlerde Eymen'in haberini üzüntüyle okuduk. Başka Eymen'ler ölmesin diyoruz. Ancak ben çocuğumdan hala haber alamıyorum.

Haberler.com: Buradan eski eşinize seslenmek isteseniz ne dersiniz?

Uğur Balin: Biz boşandık. Çocuğumuzu düşünmek durumundayız. Hiçbir ebeveyn, çocuğunu boşanma savaşının bir enstrümanı olarak görmemeli.

Haberler.com: Son olarak ne eklemek istersiniz?

Uğur Balin: Buradan yetkililere sesleniyorum. Sıla ve babasının davasına müdahil olan tüm devlet yetkililerinden yardım istiyorum. Tek isteğim evladımı görebilmek.