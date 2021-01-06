Uğur Balcıoğlu: Buca'nın gençleri bu ülkenin geleceği

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını lider kapatan Bucaspor 1928'in teknik direktörü Uğur Balcıoğlu, ilk periyodu zirvede tamamladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. İkinci yarı kendilerini daha zorlu bir süreç beklediğini belirten Balcıoğlu, "Camia olarak gönlümüzden şampiyonluk geçiyor. Bunu başarabilecek güçteyiz. Bizler tünelin ucundaki ışığı gördük" dedi.

ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR

Şampiyonluğa inandıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Lider olmak elbette bizleri çok mutlu ediyor. İdmanlarımıza şimdiden başladık. İkinci yarının bizim için daha çetin geçeceğinin bilincindeyiz. Grubumuzdaki her takım bizi yenmek için çabalayacaktır. Biz de en az onlar kadar çalışarak, mücadele ederek, savaşarak sezonu şampiyon tamamlamayı hayal ediyoruz" şeklinde konuştu.TAKIMA GÜVENİ TAMOyuncu grubuna çok güvendiğini ifade eden Balcıoğlu, "Başkanımız Cihan Aktaş ve Asbaşkanımız Mehmet Sevinç de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Tıpkı bizler gibi onların da tek düşüncesi sezon sonunda kupayı müzemize taşımak" dedi.23 yaş ortalamasıyla mücadele verdiklerini hatırlatan teknik patron, bu durumun hem avantaj hem dezavantaj oluşturduğunu belirtti."KAZANMAK DENEYİM İŞİ"Balcıoğlu, "Genç oyuncularımızın hayalleri ve hedefleri var. Çok çalışarak takımımız ve kendileri adına savaş veriyorlar. Bazı maçlarımız çok stresli geçebiliyor. Bu durumda kazanmak biraz deneyim işi. Ancak oyuncularım her zorluğun üstesinden gelebilecek yeteneğe sahip. Biz de gücümüzü gençliğimizden alıyoruz" ifadelerini kullandı.TARAFTARA MESAJ GÖNDERDİ

Bucaspor'un kurulduğu ilk günden bu yana altyapıya çok önem verdiğini kaydeden Uğur Balcıoğlu, bu konuda da çalışmalarının sürdüğünü söyledi. "Her oyuncuyu izlemeye çalışıyoruz. Onlara zaman tanıyacağız" diyen teknik adam, "Akademi Direktörü Serdar Sabuncu ile sürekli irtibat halindeyiz. Genç isimlerimizi sık sık izlemek için davet ediyoruz. Hepsine ayrı ayrı güvendiğimizi söylemek istiyorum. Altyapımızı asla ihmal etmeyeceğiz. Çünkü onlar bu ülkenin geleceği. Bucaspor'un güçlü taraftarlarının içleri rahat olsun. Pandemi dolayısıyla onlar tribünde yerlerini alamadılar ama biz onların varlıklarını sonuna kadar hissettik. Sezon sonunda kupayı hep birlikte kaldıracağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı