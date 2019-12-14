Uğur Arslan 7. şubesini açtı
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Uğur Arslan 7. şubesini açtı

Ünlü makyaj sanatçısı Uğur Arslan önceki gün memleketi Hatay'da üçüncü, Türkiye'de yedinci güzellik merkezini açtı.

14.12.2019 21:39 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:39
Uğur Arslan 7. şubesini açtı





Ünlü makyaj sanatçısı önceki gün memleketi 'da& ; üçüncü, 'de yedinci güzellik merkezini açtı. Düzenlenen açılış törenine Hatay belediye başkanı Lütfü Savaş ve milletvekilleri katıldı. Yakın dostlarının da yalnız bırakmadığı açılışta Uğur Arslan, " Memleketimde böyle bir yer açtığım için çok mutluyum. Hemşerilerime kaliteli ve en iyi hizmeti sunacağız" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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