Uğur Arslan 7. şubesini açtı
Ünlü makyaj sanatçısı Uğur Arslan önceki gün memleketi Hatay'da üçüncü, Türkiye'de yedinci güzellik merkezini açtı.
Ünlü makyaj sanatçısı Uğur Arslan önceki gün memleketi Hatay'da& ; üçüncü, Türkiye'de yedinci güzellik merkezini açtı. Düzenlenen açılış törenine Hatay belediye başkanı Lütfü Savaş ve milletvekilleri katıldı. Yakın dostlarının da yalnız bırakmadığı açılışta Uğur Arslan, " Memleketimde böyle bir yer açtığım için çok mutluyum. Hemşerilerime kaliteli ve en iyi hizmeti sunacağız" dedi.