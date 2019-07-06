Ugarit Dünya Sanatçıları Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Green Park Otel'de gerçekleşen festivalin açılışı, 250 eserin yer aldığı "Sanat Medeniyetlerin Işığıdır" sergisiyle yapıldı.

Kurdele kesiminin ardından eserleri sergilenen sanatçılar, sergi alanını gezen katılımcılara eserlerini anlattı.

Açılışta konuşan İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Nihan Doğan, festivalde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Ülkemiz sanatçılarıyla birlikte dünyadan yirmiyi aşkın farklı ülkeden sanatçılarımızın eserleriyle açılan bu sanat etkinliğinde sanatı konuşacağız, yaşayacağız, hissedeceğiz ve ortak dilimiz olan sanatla duygudaşlığı yaşayacağız." dedi.

Sanatın tüm insanlığın birbirini anlaması için ortak bir dil olduğunu vurgulayan Doğan, sanat faaliyetlerinin kültürel diplomasinin, kültürler arasında köprü oluşturmanın en önemli enstrümanlarından olduğunu söyledi.

Doğan, festivalin hayata geçmesinde emek sarf eden Festival Koordinatörü Ahmet Othman, Ugarit Dünya Sanatçıları Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali Türkiye Temsilcisi Demet Adalı ve katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Ugarit Dünya Sanatçıları Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali Türkiye Temsilcisi Demet Adalı ise hem Türkiye sevdası hem de sanat aşkıyla gönüllü olarak yola çıktıklarını belirterek, "(Sanat Medeniyetlerin Işığıdır) dedik. Öncelikle öyle yola çıktık, gerçekten de sanat insanlar için çok önemli ihtiyaçtır. Resim sanatı mağara döneminde başlamıştır." diye konuştu.

Yemen, Pakistan, Kolombiya, Irak, Filistin, Meksika, Mısır ve Suudi Arabistan gibi 25 farklı ülkeden 250 sanatçının eserlerinin yer aldığı festivalde, Arap Müziği Nağmeleri Korosu da konser verdi.

Festival, çeşitli kültür sanat etkinlikleriyle 11 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA