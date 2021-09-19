Ugandalı üniversite öğrencisi denizde boğuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ugandalı üniversite öğrencisi denizde boğuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ugandalı üniversite öğrencisi denizde boğuldu

Antalya'da 22 yaşındaki Ugandalı üniversite öğrencisi, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Antalya'da 22 yaşındaki Ugandalı üniversite öğrencisi, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Plajı'nda meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Jarimu Menya, serinlemek için denize girdi. Denizin dalgalı da olması nedeniyle Menya, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Sudaki hareketlenmeyi gören vatandaş ve cankurtaranlar yardıma koştu. Denizden çıkartılan Menya'nın durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Menya, kurtarılamadı. Uganda uyruklu öğrenci Menya'nın cansız bedeni olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan sahildeki cenaze ve polis ekiplerinin çalışmasına rağmen, bazı tatilcilerin yüzmeye devam ettiği görüldü. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli, yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı

Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli, yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı

 Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

 Antalya'daki palalı kavgadan yeni görüntüler! Korku dolu anlar kameralara yansıdı

Antalya'daki palalı kavgadan yeni görüntüler! Korku dolu anlar kameralara yansıdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Bergen Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Muslera Şenol Güneş Halis Özkahya Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ugandalı üniversite öğrencisi denizde boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 01:48:53. #1.17#