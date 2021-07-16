Ugandalı sporcu Tokyo Olimpiyatları öncesi kayboldu
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Ugandalı sporcu Tokyo Olimpiyatları öncesi kayboldu

Ugandalı sporcu Tokyo Olimpiyatları öncesi kayboldu
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için Japonya'ya giden Ugandalı halterci Julius Ssekitoleko'nun kaybolduğu bildirildi.

Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için Japonya'ya giden Ugandalı halterci Julius Ssekitoleko'nun kaybolduğu bildirildi.

Kyodo haber ajansına göre, gelecek hafta başlayacak Tokyo Olimpiyatları öncesi Japonya'nın batısında hazırlıklarını sürdüren 20 yaşındaki Ugandalı halterci kayıplara karıştı.

Sporcunun kaybolduğunu yeni tip koronavirüs testi (Kovid-19) için örnek almaya gelen şehir yetkilileri fark ederken, polis Ssekitoleko'nun nerede olduğunu tespit etmeye çalışıyor.

Ülkeye 19 Haziran'da gelen Ugandalı sporculardan ikisinin Kovid-19 testi daha önce pozitif çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.
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