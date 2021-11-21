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Ugandalı Müslümanlar güvenlik güçlerinin yargısız infazlarına tepki gösterdi

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Ugandalı Müslümanlar güvenlik güçlerinin yargısız infazlarına tepki gösterdi

Ugandalı bir grup Müslüman, güvenlik güçlerinin 5 Ugandalı Müslüman'ı yargısız bir şekilde öldürmesine tepki gösterdi.

Ugandalı bir grup Müslüman, güvenlik güçlerinin 5 Ugandalı Müslüman'ı yargısız bir şekilde öldürmesine tepki gösterdi.

Başkent Kampala'da bulunan Kibuli Camisi Sözcüsü Dr. Muhammed Kigundu, 5 Ugandalı Müslüman'ın öldürülmesiyle ilgili basına yaptığı açıklamada, " Polis, görevini yaparken profesyonel davranmadı. Neden gözaltı sırasında silahsız bir kişi öldürülür?" ifadesini kullandı.

Ugandalı Müslümanlar olarak herhangi bir isyan girişiminde bulunmadıklarının ve masum insanların ölümüne neden olmadıklarının altını çizen Kigundu, tüm zanlıların tutuklanıp yargılanmasını istediklerini vurguladı.

Kigundu, terör şüphesiyle tutuklanan kişilere kanıtlanmadığı müddetçe terörist muamelesi yapılmaması gerektiğine işaret ederek "Şüphelilerin yakalanması sırasında aşırı güç kullanımı durdurulmalı." çağrısı yaptı.

Uganda polisi ise sadece gözaltı sırasında direnenlere karşı silah kullanıldığını öne sürdü.

Uganda'da son zamanlarda yaşanan bombalı saldırılar sonrası güvenlik güçlerinin 18 Kasım'da düzenlediği operasyonda 5 Müslüman'ın öldürüldüğü açıklanmıştı.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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