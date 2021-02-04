Ugandalı muhalif lider Robert Kyagulanyi: "Otoriter yönetimi sona erdirmeliyiz"
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Ugandalı muhalif lider Robert Kyagulanyi: "Otoriter yönetimi sona erdirmeliyiz"

04.02.2021 21:19 | Son Güncelleme: 04.02.2021 21:22
Ugandalı muhalif lider Robert Kyagulanyi:

Uganda'da başkanlık seçimlerini kaybeden muhalif lider Robert Kyagulanyi, ülkedeki "otoriter yönetimi" sonlandırma çağrısı yaptı.

Uganda'da başkanlık seçimlerini kaybeden muhalif lider Robert Kyagulanyi, ülkedeki "otoriter yönetimi" sonlandırma çağrısı yaptı.

"Bobi Wine" adıyla tanınan ünlü şarkıcı Kyagulanyi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uganda'da sosyal medyanın 22 gündür kısıtlandığını belirterek "Otoriter yönetimi sona erdirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Polis ve asker dahil hükümet kurumlarının sosyal medya ve iletişim araçlarına müdahale ettiğini belirten Kyagulanyi, "(Yoweri) Museveni ülkemizi tehdit ediyor ve kişisel mülkü gibi davranıyor. Sivil toplum kuruluşlarını sevmiyor ve kapatıyor. Medya kuruluşlarından rahatsız ve lisanslarını iptal ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim sonuçlarına itiraz eden 38 yaşındaki Kyagulanyi, 14 Ocak'ta yapılan seçimlerin ardından günlerce keyfi şekilde ev hapsinde tutulmuş, mahkeme emriyle salıverilmişti.

Uganda Devlet Başkanı Museveni, seçimde oyların yüzde 58,64'ünü, rakibi Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü almıştı.

1986'da iktidarı ele geçiren Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri de kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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