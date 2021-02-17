Ugandalı muhalif lider Robert Kyagulanyi, kayıp 243 muhalifin isimlerini açıkladı
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Ugandalı muhalif lider Robert Kyagulanyi, kayıp 243 muhalifin isimlerini açıkladı

17.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:23
Ugandalı muhalif lider Robert Kyagulanyi, kayıp 243 muhalifin isimlerini açıkladı

Uganda'da başkanlık seçimlerini kaybeden muhalif lider Robert Kyagulanyi, genel seçimler öncesi düzenlenen gösteri ve eylemlerde gözaltına alındıktan sonra kendilerinden haber alınamayan Ulusal Birlik Platformu (NUP) üyesi 243 kişinin ismini duyurdu.

Uganda'da başkanlık seçimlerini kaybeden muhalif lider Robert Kyagulanyi, genel seçimler öncesi düzenlenen gösteri ve eylemlerde gözaltına alındıktan sonra kendilerinden haber alınamayan Ulusal Birlik Platformu (NUP) üyesi 243 kişinin ismini duyurdu.

Kyagulanyi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kayıp muhaliflerin devlet tarafından alıkonulduğunu iddia etti.

Devlet Başkanı Yoweri Museveni ise hafta sonu, kayıp olan kişilerin, ülkede anarşi çıkarmak isteyen "teröristler" olduğunu ve güvenlik güçlerince gözaltına alındıklarını söylemişti.

Uzmanlar, gözaltına alınan muhaliflerin elverişsiz şartları ve kötü durumları nedeniyle ailelerine gösterilmek istenmediği, aksi halde hükümete karşı eleştirilerin yapılabileceğine dikkati çekti.

Uganda'da muhalefet seçimlerde hile yapıldığını öne sürdü

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni, 14 Ocak'ta yapılan seçimde koltuğunu koruyarak 6. kez devlet başkanı olmuştu.

Museveni oyların yüzde 58,64'ünü, Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü almıştı.

Seçimde hile yapıldığını öne süren ve sonuçları kabul etmediklerini açıklayan Kyagulanyi, seçimlerin iptal edilmesi ve Devlet Başkanı Museveni'nin gelecek seçimlere katılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini savunmuş ancak Yüksek Mahkemeye yaptığı başvuruyu reddetmişti.

Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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