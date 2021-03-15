Ugandalı muhalif lider Robert Kyagulanyi gözaltına alındı
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Ugandalı muhalif lider Robert Kyagulanyi gözaltına alındı

15.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:15
Ugandalı muhalif lider Robert Kyagulanyi gözaltına alındı

Uganda'da "Bobi Wine" adıyla bilinen muhalif lider Robert Kyagulanyi, başkent Kampala'da düzenlediği gösteride gözaltına alındı.

Uganda'da "Bobi Wine" adıyla bilinen muhalif lider Robert Kyagulanyi, başkent Kampala'da düzenlediği gösteride gözaltına alındı.

Uganda The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Kyagulanyi ve destekçilerinin seçim sonuçlarına itiraz için düzenledikleri gösteriye polis müdahale etti.

Gösteride güvenlik güçlerinin Kyagulanyi'yi gözaltına aldığı bildirildi.

"İnsanlarımızı geri verin" yazılı pankartları taşıyan göstericiler ayrıca gözaltında tutulan muhaliflerin serbest bırakılması istedi.

Wine'den "barışçıl gösteri" çağrısı

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni, 14 Ocak'ta yapılan seçimde koltuğunu koruyarak 6. kez devlet başkanı olmuştu.

Museveni oyların yüzde 58,64'ünü, Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü almıştı.

Seçim öncesi birkaç kez gözaltına alınan Kyagulanyi, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına itiraz ederek "barışçıl gösteri" çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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