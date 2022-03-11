Ugandalı kabile yol inşasında kesilen ağaç için 140 bin dolar tazminat istedi

Uganda'da yürütülen otoyol çalışması için kesilmesi planlanan ağacın kutsal olduğunu ileri süren Lugave kabilesinin 140 bin dolarlık tazminat talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

Uganda Ulusal Karayolları Otoritesi (UNRA) tarafından Busega-Mpigi arasında yürütülen otoyol çalışması, "Nabukalu" isimli ağaç yüzünden durdu.

Lugave kabilesi, bölgesinde yer alan ağacın kutsal olduğunu ve ataların ruhunu taşıdığı iddia ederek UNRA'nın teklif ettiği 1300 dolarlık tazminatı reddetti.

Rakamın yetersiz olduğunu ve bunun atalarının ruhlarını inciteceğini söyleyen kabile üyeleri, 500 milyon Uganda şilini (yaklaşık 140 bin Dolar ) talep ederek mahkemeye başvurdu.

Mahkemeye intikal eden anlaşmazlık sebebiyle otoyol çalışması durdu.

Davacı kabile üyeleri ağacın 200 yaşından büyük olduğunu ve kültürel miras sınıfına girdiğini iddia etti ve atalarının ruhlarını incitmeyecek tazminat rakamının 140 bin dolar olduğunu savundu.

Mpigi Yüksek Mahkemesi Yargıcı Anthony Oyuko Ojok, kabile mensuplarının ağaca dair tarihsel iddialarını kanıtlayamadıkları için istedikleri tazminatı reddetti. Arazinin değeri ve ağacın kapladığı yer üzerinden yapılan hesaplama sonunda 1300 doların yeterli olduğuna hükmedildi.

Kabilenin 140 bin dolar değer biçtiği ağaç bugün saatler süren çalışmanın ardından kesildi.