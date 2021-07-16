Ugandalı atlet Japonya'daki kampta kayboldu

Japonya'nın Osaka eyaletindeki kampta Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Ugandalı atlet kayboldu.

Japonya'nın Osaka eyaletindeki kampta Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Ugandalı atlet kayboldu.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için son bir haftalık geri sayım bugün başladı. Son olarak seyircisiz gerçekleştirileceği açıklanan dev organizasyon için sporcular Japonya'da kamp yapıyor. Eğitim kampı için Osaka eyaletinde bulunan Uganda Milli Takımı ekibinden bir sporcunun kaybolduğu açıklandı. İzumisano

şehrindeki kampta kayıplara karışan 20 yaşındaki erkek sporcuyu bulmak için yerel otoriteler alarma geçti.

Covid-19 tespit edilmişti

Oyunlara hazırlanmak için geçtiğimiz ay ülkeye gelen Ugandalı ekibin tamamının Japonya'ya gelmeden önce aşılandığı ve uçağa binmeden önce yapılan PCR testlerinin negatif çıktığı açıklanmıştı. Ancak Tokyo yakınlarındaki Narita Uluslararası Havaalanı'na inen 9 kişilik Uganda Milli Takımı ekibinden bir kişinin havalimanında yapılan Covid-19 testi pozitif sonuç vermişti. Ekip üyesi karantinaya alınmış, diğer 8 kişi Osaka'daki eğitim kampına gitmişti. Osaka'ya giden ekipten bir kişide daha Covid-19'a rastlanması olimpiyatlar kapsamında alınan salgın önleme tedbirlerinin güvenilirliğini tartışma konusu haline getirmişti. Tespit edilen 2 vakanın ardından tedbir amaçlı karantinaya alınan diğer ekip üyeleri ancak geçtiğimiz hafta antrenmanlara başlayabilmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı