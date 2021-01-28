Uganda, yerli Kovid-19 ilacının klinik denemelerine başladı
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Uganda, yerli Kovid-19 ilacının klinik denemelerine başladı

28.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:48
Uganda, yerli Kovid-19 ilacının klinik denemelerine başladı

Afrika ülkesi Uganda'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen ilacın klinik denemelerine başlandığını bildirildi.

Afrika ülkesi Uganda'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen ilacın klinik denemelerine başlandığını bildirildi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta, yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirilen ilacın klinik denemelerinin Mulago Hastanesinde başlatıldığını belirtti.

Kaguta, "Ugandalı bilim insanlarını, Kovid-19 hastalarını mutlu edecek çalışmaları için tebrik ediyorum." dedi.

İlacın ülkedeki doğal ürünlerle hazırladığını belirten Kaguta, çalışmalara Sağlık Bakanlığı, Mekerere Üniversitesi ve Mulago Hastanesinin destek verdiğini açıkladı.

Uganda'da şimdiye kadar 39 bin 188 Kovid-19 vakası tespit edilirken virüs nedeniyle 318 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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