Uganda, yasa dışı yollarla ülkeye giren 63 Kongoluyu sınır dışı etti
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Uganda, yasa dışı yollarla ülkeye giren 63 Kongoluyu sınır dışı etti

07.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:08
Uganda, yasa dışı yollarla ülkeye giren 63 Kongoluyu sınır dışı etti

Afrika ülkesi Uganda, batı komşusu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 63 Kongolunun sınır dışı edildiğini açıkladı.

Afrika ülkesi Uganda, batı komşusu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 63 Kongolunun sınır dışı edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Komiseri Dr. Josephine Ali, sınır dışı edilenler arasında 33 çocuğun da bulunduğunu belirtti.

Ali, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar ve ekonomik sorunlar nedeniyle Semliki Nehri üzerinden Uganda sınırına giren 63 kişi sınır dışı edildi." dedi.

Mülteci kabulüne devam ettiklerini dile getiren Ali, söz konusu kişilerin ülkeye kaçak giriş yaptığı için sınır dışı edildiğini söyledi.

Doğu Afrika ülkesi Uganda, Afrika kıtasının en çok mülteci kabul eden ülkesi olarak biliniyor.

Yaklaşık 43 milyon nüfusa sahip ülkede, komşu ülkelerden 1 milyonu aşkın mülteci bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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