Uganda ve Kongo ordusu isyancılara karşı ortak operasyon başlattı - Haberler
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Uganda ve Kongo ordusu isyancılara karşı ortak operasyon başlattı

AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel
Uganda ve Kongo ordusu isyancılara karşı ortak operasyon başlattı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC), Uganda ordusunun kendi topraklarına girmesine izin vermesinin ardından, iki ülke isyancılara karşı ilk ortak operasyona başladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC), Uganda ordusunun kendi topraklarına girmesine izin vermesinin ardından, iki ülke isyancılara karşı ilk ortak operasyona başladı.

Uganda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grup Demokratik İttifak Güçlerine (ADF) karşı ortak operasyon düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, ADF isyancı grubuna ait kamplara havadan ve karadan operasyon düzenlendiği belirtildi.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ugandalı mevkidaşı Yoweri Museveni'nin talebi üzerine, Uganda ordusunun isyancılarla mücadele için, ülkesine asker göndermesine onay vermişti.

KDC'nin doğusunda son bir ayda yaşanan çatışmalardan dolayı yüzlerce kişi sınırı geçerek Uganda'nın Bunagana bölgesine sığınmıştı.

Afrika'da en fazla mültecinin bulunduğu Uganda, ülkelerindeki çatışmalardan kaçan 20 binin üzerinde Kongoluya ev sahipliği yapıyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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