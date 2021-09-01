Uganda ve Güney Sudan, Cuba'ya uzanan otoyolu birlikte koruyacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uganda ve Güney Sudan, Cuba'ya uzanan otoyolu birlikte koruyacak

Uganda ve Güney Sudan, Cuba'ya uzanan otoyolu birlikte koruyacak
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Uganda ve Güney Sudan hükümetleri, Uganda sınır hattından Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya uzanan otoyol üzerinde ortak kontrol noktaları kurma kararı aldı.

Uganda ve Güney Sudan hükümetleri, Uganda sınır hattından Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya uzanan otoyol üzerinde ortak kontrol noktaları kurma kararı aldı.

Uganda Başbakan Yardımcısı Rebecca Kadaga yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan saldırılar nedeniyle iki ülkenin Nimule-Cuba otoyolunda her 10 kilometrede bir kontrol noktası kuracağını belirtti.

Kadaga, güvenlik konularının detaylıca görüşülmesi için iki ülke genelkurmay başkanlarının bu hafta bir araya geleceğini dile getirdi.

Nimule-Cuba yolu üzerinde son aylarda çok sayıda araca saldırı düzenlenmiş, sınır hattında çalışan kamyon şoförleri greve gitmişti.

Yerel medyada sadece bu yıl içerisinde aynı yol üzerinde 30 şoför ve tüccarın öldürüldüğü belirtiliyor.

Bağımsızlığını kazanmasının ardından yıllarca iç savaşla boğuşan Güney Sudan'da temel ihtiyaç malzemelerinin çoğu komşu ülkelerden tedarik ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Derya Şensoy Mesut Akusta Didem Arslan Yılmaz
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Uganda ve Güney Sudan, Cuba'ya uzanan otoyolu birlikte koruyacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 12:48:22. #1.15#

title