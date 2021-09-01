Uganda ve Güney Sudan, Cuba'ya uzanan otoyolu birlikte koruyacak

Uganda ve Güney Sudan hükümetleri, Uganda sınır hattından Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya uzanan otoyol üzerinde ortak kontrol noktaları kurma kararı aldı.

Uganda ve Güney Sudan hükümetleri, Uganda sınır hattından Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya uzanan otoyol üzerinde ortak kontrol noktaları kurma kararı aldı.

Uganda Başbakan Yardımcısı Rebecca Kadaga yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan saldırılar nedeniyle iki ülkenin Nimule-Cuba otoyolunda her 10 kilometrede bir kontrol noktası kuracağını belirtti.

Kadaga, güvenlik konularının detaylıca görüşülmesi için iki ülke genelkurmay başkanlarının bu hafta bir araya geleceğini dile getirdi.

Nimule-Cuba yolu üzerinde son aylarda çok sayıda araca saldırı düzenlenmiş, sınır hattında çalışan kamyon şoförleri greve gitmişti.

Yerel medyada sadece bu yıl içerisinde aynı yol üzerinde 30 şoför ve tüccarın öldürüldüğü belirtiliyor.

Bağımsızlığını kazanmasının ardından yıllarca iç savaşla boğuşan Güney Sudan'da temel ihtiyaç malzemelerinin çoğu komşu ülkelerden tedarik ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş