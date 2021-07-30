Uganda, vaka sayılarının gerilemesiyle Kovid-19 tedbirlerini gevşetti

Uganda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen gerileme sonrası 42 günlük tam kapanmaya son vererek tedbirleri hafifletme kararı aldı.

Uganda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen gerileme sonrası 42 günlük tam kapanmaya son vererek tedbirleri hafifletme kararı aldı.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, yaptığı açıklamada, geçen ay test sonuçlarında ortalama her 100 kişiden 22'sinde Kovid-19'a rastlandığını ancak bu rakamın şu anda 8'e kadar gerilediğini ifade etti.

Alışveriş merkezlerinin açıldığını ve toplu taşımanın yeniden hizmete gireceğini söyleyen Museveni, düğün ve cenazelerde 20 kişi kısıtlaması uygulanacağını belirtti. Museveni, salgına yönelik önlemlerin ciddiye alınmaması halinde yeniden tam kapanmanın gündeme geleceği uyarısında bulundu.

Şimdiye kadar 93 bin 675 vaka bildirilen ülkede Kovid-19 kaynaklı 2 bin 661 ölüm kaydedildi.

44 milyon nüfuslu Uganda'da aşı olanların sayısı ise 1 milyon 143 bine ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş