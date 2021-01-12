Uganda seçimlere 2 gün kala sosyal medyaya erişimi kısıtladı
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Uganda seçimlere 2 gün kala sosyal medyaya erişimi kısıtladı

12.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:35
Uganda seçimlere 2 gün kala sosyal medyaya erişimi kısıtladı

Uganda hükümeti, 14 Ocak'ta yapılacak genel seçimler öncesinde tüm sosyal medya araçlarına kısıtlama getirdi.

Uganda hükümeti, 14 Ocak'ta yapılacak genel seçimler öncesinde tüm sosyal medya araçlarına kısıtlama getirdi.

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Uganda İletişim Komisyonu (UCC), internet servis sağlayıcılarına tüm sosyal medya ve mesajlaşma araçlarını kısıtlaması talimatı gönderdi.

Söz konusu talimatta, UCC İcra Direktörü Irene Sewankambo, telekomünikasyon şirketlerinden acilen sosyal medya ve çevrim içi mesajlaşma uygulamalarına erişimi askıya almalarını istedi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başkent Kampala'da çok sayıda kişi, sabahtan bu yana, WhatsApp ve Facebook gibi sosyal medya araçlarına erişimde sorunlar yaşıyordu.

Facebook, bazı hesapları kapatmıştı

Uganda Devlet Başkanlığı Sözcüsü Don Wanyama, dün, Facebook'un mevcut Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yi destekleyen bazı hesapları kapattığı bilgisini paylaşmıştı.

Facebook, "gerçek kişi olmadığı" iddiasıyla Museveni'yi destekleyen bazı hesapları kapatma kararı almıştı.

"Bobi Wine" ismiyle bilinen şarkıcı Robert Kyagulanyi, 14 Ocak'taki seçimlerde 1986'dan bu yana iktidarda olan Devlet Başkanı Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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