Uganda ordusu askerlerin gazetecileri darbetmesi nedeniyle özür diledi
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Uganda ordusu askerlerin gazetecileri darbetmesi nedeniyle özür diledi

18.02.2021 19:17 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:20
Uganda ordusu askerlerin gazetecileri darbetmesi nedeniyle özür diledi

Uganda ordusu, Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde darbedilen gazetecilerden özür diledi.

Uganda ordusu, Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde darbedilen gazetecilerden özür diledi.

Komutan David Muhozi, düzenlediği basın toplantısında, Bobi Wine adıyla bilinen muhalif lider Robert Kyagulanyi'nin dün başkent Kampala'daki BM İnsan Hakları Ofisine yaptığı ziyareti takip eden gazetecilerin darbedilmesinden ötürü üzüntü duyduğunu belirtti.

Gazetecilerle darbeden askerlerin cezalandırılacağını dile getiren Muhozi, 7 asker hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Uganda televizyonlarının aktardığı görüntülerde, muhalif liderin Kampala'daki BM İnsan Hakları Ofisinden çıkmasını bekleyen gazeteci ve siyasetçilere, askerlerin aniden cop ve sopalarla saldırdığı görülmüştü.

Olayda 4 muhabir ve 3 milletvekili yaralanmıştı.

Bobi Wine, alıkonulan ve nerede olduğu bilinmeyen destekçileri için BM İnsan Hakları Ofisine dilekçe vermeye gitmişti.

Muhalefet seçimlerde hile yapıldığını öne sürdü

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni, 14 Ocak'ta yapılan seçimde koltuğunu koruyarak 6. kez devlet başkanı olmuştu.

Museveni oyların yüzde 58,64'ünü, Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü almıştı.

Seçimde hile yapıldığını öne süren ve sonuçları kabul etmediklerini açıklayan Kyagulanyi, seçimlerin iptal edilmesi ve Devlet Başkanı Museveni'nin gelecek seçimlere katılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini savunmuş ancak Yüksek Mahkeme yaptığı başvuruyu reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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