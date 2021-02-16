Uganda'nın yerli otomobil şirketi, bu yıl 1.000 adet otobüs üretecek
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Uganda'nın yerli otomobil şirketi, bu yıl 1.000 adet otobüs üretecek

16.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:46
Uganda'nın yerli otomobil şirketi, bu yıl 1.000 adet otobüs üretecek

Uganda'nın devlet kuruluşu Kiira Motors'un, bu yıl 1.000 adet otobüs üreteceği bildirildi.

Uganda'nın devlet kuruluşu Kiira Motors'un, bu yıl 1.000 adet otobüs üreteceği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, şirket, 2030 yılına kadar 30 bin adet otobüs üretmeyi hedefliyor.

Bu yılın sonuna kadar 1.000 adet otobüs üretmeyi planlayan şirket, 50 otobüsün elektrikle çalışacağını duyurdu.

Otobüslerin üretilmesiyle bölgedeki ulaşım sistemine destek olmayı hedefleyen şirket, 130 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Yerli otomobil firması Kiira Motors, 2014 yılında kuruldu. Şirketin hissedarları arasında yüzde 96 ile Uganda devleti ve yüzde 4 ile Makerere Üniversitesi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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