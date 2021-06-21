Uganda'nın ürettiği Kovid-19 aşısı yakında kullanıma hazır olacak

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Ugandalı doktorların ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, yakında kullanıma hazır olacağını açıkladı.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Ugandalı doktorların ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, yakında kullanıma hazır olacağını açıkladı.

Museveni, katıldığı bir televizyon programında, "Aşı için çalışmalarımız devam ediyor. Aslında bizim aşımız diğer aşıların hepsinden daha iyi olacak çünkü tüm varyantları kapsayacak." ifadelerini kullandı.

Yeterli Kovid-19 hastası olmaması nedeniyle aşı üretiminin ertelendiğini belirten Museveni, "Nisan ayında yeterli hastamız olmadığı için sorun yaşıyorduk ancak şimdi çok sayıda hasta var." diye konuştu.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da toplam 71 bin 543 Kovid-19 vakası tespit edilirken 660 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak