Uganda'nın başkenti Kampala'da 2 ayrı patlama meydana geldi - Haberler
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Uganda'nın başkenti Kampala'da 2 ayrı patlama meydana geldi

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Uganda'nın başkenti Kampala'da 2 ayrı patlama meydana geldi

Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da 2 ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da 2 ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, patlamalardan biri polis merkezi yakınında, diğeri ise meclis binası yakınındaki caddede yaşandı.

Kampala'da iki ayrı patlama meydana gelirken, ölü ya da yaralı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.

Sosyal medyadaki görüntülerde, patlamada çok sayıda aracın hasar gördüğü kaydedildi.

Uganda'da son aylarda kamuya açık yerlerde bombalı saldırılar düzenleniyor.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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