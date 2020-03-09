Uganda, Kovid-19 karantinasını reddeden 22 yabancıyı sınır dışı etti
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fahrettin koca, İtalya, İran, Sağlık

Uganda, Kovid-19 karantinasını reddeden 22 yabancıyı sınır dışı etti

Uganda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sık görüldüğü ülkelerden gelen 22 yabancıyı karantinayı kabul etmedikleri için sınır dışı etti.

09.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:46
Uganda, Kovid-19 karantinasını reddeden 22 yabancıyı sınır dışı etti

Uganda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sık görüldüğü ülkelerden gelen 22 yabancıyı karantinayı kabul etmedikleri için sınır dışı etti.

Uganda Sağlık Bakanı Jane Ruth Aceng, İtalya, İran, Güney Kore, Fransa, Çin, Almanya ve İspanya gibi ülkelerden gelenlerin kendilerini iki hafta boyunca karantina altına almak zorunda olduğunu, aksi takdirde ülkelerine gönderileceğini belirtti.

Bu kategoriden 22 yabancının karantinayı reddettiği için ülkesine geri gönderildiğini ifade eden Bakan Aceng, bu kuralın riskli ülkeler için uygulandığını ve bu kişilerde herhangi bir semptom aranmadığını kaydetti.

Öte yandan, virüsün dünyanın diğer bölgelerine göre geç ulaştığı Afrika kıtasında görülen vaka sayılarında hızlı artış meydana geldi.

Kıta genelinde vakaların görüldüğü Mısır, Cezayir, Senegal, Güney Afrika, Fas, Kamerun, Tunus, Togo ve Nijerya'da şimdiye kadar yaklaşık 90 kişide virüs görüldü, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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