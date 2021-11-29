Uganda, havalimanını Çin'e vermek zorunda kalabileceğine dair iddiaları reddetti

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda, Entebbe Havalimanı'nın genişletilmesi için Çin'den aldığı 207 milyon dolarlık krediyi ödemeyerek mahkemelik olması halinde havalimanını kaybedebileceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Uganda Sivil Havacılık Otoritesi (UCAA) Halkla İlişkiler Müdürü Vianney Mpungu Luggya, söz konusu iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu olmadı ve olmayacak." ifadesini kullandı.

Çin'den alınan 207 milyon dolarlık kredinin ödenmemesi durumunda havalimanını kaybedebileceğine dair haberler i de eleştiren Luggya, bu haberler in asılsız olduğunu belirtti.

Luggya, "Açıklığa kavuşturmak isteriz ki Entebbe Havalimanı'nın nakit para için verildiği suçlamaları yanlıştır." ifadesini kullandı.

Entebbe Havalimanı'nın genişletilmesi için 2015 yılında Çin Eximbank'tan 207 milyon dolar kredi alan ülkenin, şartnamede, anlaşmaya uyulmaması halinde havalimanının yönetimine el konulmasını kabul ettiği öne sürülmüştü.

Söz konusu anlaşmanın detaylarının ortaya çıkması, Uganda Meclisinde büyük tartışmalara neden olmuştu.

Havalimanındaki çalışmanın 2022 yılının sonunda bitmesi planlanıyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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