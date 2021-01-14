Uganda halkı sandık başında
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Uganda halkı sandık başında

14.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:02
Uganda halkı sandık başında

Uganda halkı, ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek milletvekillerini ve devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti.

Uganda halkı, ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek milletvekillerini ve devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti.

Seçim öncesinde şiddet olaylarının görüldüğü ülkede, 1986'da iktidarı ele geçiren Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi "Bobi Wine" ismiyle bilinen ünlü şarkıcı ve milletvekili Robert Kyagulanyi oldu.

17 milyondan fazla seçmen yaklaşık 35 bin merkezde yoğun güvenlik önlemleri altında oy kullanmaya başlarken, seçmenlerden oylarını kullandıktan sonra evlerine dönmeleri istendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, halkın oy verme merkezleri önünde sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Yerel gazeteler, bazı merkezlerde seçim materyallerinin geç ulaştırılmasından ötürü oy verme işleminin de gecikmeli başladığını aktardı.

Parlamentoda 426 koltuğa sahip ülkede devlet başkanlığı için 11 aday yarışıyor.

Uganda, seçimden 2 gün önce sosyal medya araçları ve mesajlaşma uygulamalarına kısıtlama getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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