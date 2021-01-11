Uganda, Facebook'u devlet başkanlığı seçimlerine müdahale etmekle suçladı
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Uganda, Facebook'u devlet başkanlığı seçimlerine müdahale etmekle suçladı

11.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:34
Uganda, Facebook'u devlet başkanlığı seçimlerine müdahale etmekle suçladı

Uganda'da yetkililer, 14 Ocak'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Facebook'a tepki gösterdi.

Uganda'da yetkililer, 14 Ocak'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Facebook'a tepki gösterdi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Don Wanyama, basına yaptığı açıklamada, Facebook'un, mevcut devlet başkanı Yoweri Museveni'yi destekleyen bazı hesapları kapattığı bilgisini paylaştı.

Kapatılan hesaplar arasında bazı hükümet yetkilileri ve iktidar partisi üyelerinin de hesapları bulunuyor.

Wanyama, Facebook'u, devlet başkanı adayı olan ve "Bobi Wine" ismiyle bilinen şarkıcı Robert Kyagulanyi'yi desteklemekle suçlayarak, "Facebook, Uganda'nın seçim sürecine müdahale ediyor." ifadesini kullandı.

Musevini'yi destekleyen hesapların Facebook tarafından kapatıldığına dikkati çeken Wanyana, "Eğer insanlar dış müdahale için bir kanıt istiyorsa şimdi sahipler." açıklamasını yaptı.

Facebook, gerçek kişi olmadığı iddiasıyla Museveni'yi destekleyen bazı hesapları kapatma kararı almıştı.

Uganda'da 14 Ocak'ta yapılacak seçimlerde 11 aday yarışacak.

Askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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