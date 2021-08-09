Uganda, ekonomik kalkınma için gelecek 5 yılda 25 endüstri parkı kuracak
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Uganda, ekonomik kalkınma için gelecek 5 yılda 25 endüstri parkı kuracak

Uganda, ekonomik kalkınma için gelecek 5 yılda 25 endüstri parkı kuracak
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'nın, gelecek 5 yılda ülkenin farklı bölgelerinde 25 endüstri parkı kuracağı bildirildi.

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'nın, gelecek 5 yılda ülkenin farklı bölgelerinde 25 endüstri parkı kuracağı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Uganda Yatırım Kurumu ve Uganda ordusu iş birliğiyle kurulacak 25 endüstri parkı ile ekonominin büyümesi ve sanayi alanında kalkınma hedefleniyor.

Üçüncü Ulusal Kalkınma Planı kapsamında kurulacak endüstri parkları ile 400 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Ülkenin farklı noktalarında kurulması planlanan endüstri parklarında sanayinin yanı sıra bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında da çalışmalar yürütülecek.

Zengin doğal kaynaklarıyla önemli bir ekonomik potansiyele sahip Uganda'da 17 milyonluk iş gücünün yüzde 82'si tarımda, yüzde 13'ü hizmetlerde ve yüzde 5'i de sanayide istihdam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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