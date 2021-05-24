Uganda, düşük katılımdan ötürü Kovid-19 aşılarını geri topluyor
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Uganda, düşük katılımdan ötürü Kovid-19 aşılarını geri topluyor

Uganda, düşük katılımdan ötürü Kovid-19 aşılarını geri topluyor
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Uganda hükümeti, kullanılmadığı için bekleyen ve temmuz ayında son kullanma tarihi dolacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının merkeze geri gönderilmesi çağrısı yaptı.

Uganda hükümeti, kullanılmadığı için bekleyen ve temmuz ayında son kullanma tarihi dolacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının merkeze geri gönderilmesi çağrısı yaptı.

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Diana Atwine, ülkenin bazı bölgelerinde aşılama kampanyasına düşük katılımdan ötürü aşıların ziyan olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

30 Mayıs'a kadar kullanılmayan tüm aşıların geri gönderilmesi çağrısı yapan Bakan Atwine, mevcut aşıların temmuz ayında son kullanma tarihinin geçeceğini hatırlattı.

Atwine, "Şimdiye kadar 964 bin doz aşı getirdik ve 10 Mart'ta tüm bölgelere dağıttık ancak bazı bölgelerde çok düşük tüketim görülüyor. Aşıların kullanım süresinin dolmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Afrika'da daha önce Malavi ve Güney Sudan'da son kullanma tarihi geçtiği için toplam 75 bin doz aşı kullanımdan kaldırılmıştı.

Uganda'da şimdiye kadar 43 bin 734 vaka kayıtlara geçerken, 356 kişi virüsten ötürü hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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