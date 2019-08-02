Uganda devlet liderine "bir çift kıç" diyen akademisyene 18 ay hapis cezası
Uganda devlet liderine “bir çift kıç” diyen akademisyen Stella Nyanzi, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı
Uganda'nın 33 yıllık devlet lideri Yoweri Museveni'ye "bir çift kıç" diyen akademisyen kadına 18 ay hapis cezası verildi. Kasım 2018'den itibaren tutuklu yargılanan Stella Nyanzi, duruşma sırasında göğüslerini açarak orta parmak gösterdi.
Mahkeme, sosyal medya platformu Facebook'ta Museveni'yi eleştiren Nyanzi'yi "siber taciz" gerekçesiyle suçlu buldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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