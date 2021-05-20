Uganda Devlet Başkanı'ndan halka "Petrol rezervleri sizi sarhoş etmesin" uyarısı
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Uganda Devlet Başkanı'ndan halka "Petrol rezervleri sizi sarhoş etmesin" uyarısı

Uganda Devlet Başkanı'ndan halka 'Petrol rezervleri sizi sarhoş etmesin' uyarısı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, ülkesinde keşfedilen ve Tanzanya üzerinden dünyaya satılacak petrolün sarhoşluğa yol açmaması gerektiğini söyledi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, ülkesinde keşfedilen ve Tanzanya üzerinden dünyaya satılacak petrolün sarhoşluğa yol açmaması gerektiğini söyledi.

The Citizen gazetesinin haberine göre, Tanzanya ve Uganda arasında 3,5 milyar dolarlık petrol boru hattı inşası anlaşmasının nihai metnine imza atmak için Tanzanya'ya gelen Museveni, projenin ülkedeki diğer sektörlerdeki gelişmeyi durdurmaması gerektiği uyarısı yaptı.

Museveni, "Uganda ve Tanzanya vatandaşlarına petrol ve doğal gazla sarhoş olmamalarını ısrarla tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Tarım ve sanayinin artık petrol gelirleriyle daha iyi desteklenebileceğini kaydeden Museveni, petrolün tükenebileceğine ancak tarım ve turizmin devamlı gelir kaynakları olduğuna işaret etti.

Petrol Hint Okyanusu'na taşınacak

Uganda'da 2006'da yaklaşık 6,5 milyar varil petrol rezervi bulunmuş, üretim altyapı eksikliği nedeniyle ertelenmişti.

Doğu Afrika'nın en büyüklerinden biri olan petrol boru hattı projesi, Fransız Total ve Çin'in devlet kontrolündeki en büyük petrol şirketi CNOOC ile Uganda ve Tanzanya hükümetleri ortaklığında yürütülüyor.

İlk imzaların 11 Nisan'da atıldığı anlaşma kapsamında Uganda'nın Hoima bölgesinden Tanzanya'nın Tanga Limanı'na yaklaşık 1500 kilometrelik petrol boru hattı inşa edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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