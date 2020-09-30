Uganda Devlet Başkanı Museveni tekrar aday olabilecek
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Uganda Devlet Başkanı Museveni tekrar aday olabilecek

30.09.2020 22:23 | Son Güncelleme: 30.09.2020 22:26
Uganda Devlet Başkanı Museveni tekrar aday olabilecek

Doğu Afrika Adalet Mahkemesi (EACJ), Uganda'da devlet başkanlığı için koyulan 75 yaş sınırının kaldırılması kararını onayladı.

Doğu Afrika Adalet Mahkemesi (EACJ), Uganda'da devlet başkanlığı için koyulan 75 yaş sınırının kaldırılması kararını onayladı.

Ülke medyasında yer alan haberlere göre, mahkeme, meclisteki anayasa maddesinin değişikliğini onaylayan Uganda Yüksek Mahkemesinin kararını onadı.

Doğu Afrika Topluluğu'na bağlı Tanzanya merkezli mahkeme, anayasa değişikliğinin birliğin ilkelerine aykırı olduğu yönünde bir karara varsaydı, 33 yıldır ülkeyi yöneten Museveni'nin gelecek yılki devlet başkanlığı adaylığı sürüncemede kalacaktı.

Uganda Meclisi'nde 2017'de yapılan oylamada, 75 yaş sınırının kaldırılmasını öngören değişiklik 97'ye karşı 317 oyla kabul edilmişti. Yapılan değişiklikle 75 yaşında olan Devlet Başkanı Museveni'nin 2021'deki seçimlerde tekrar aday olmasının yolu açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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